PAN, asuntos de familia

El notario Jorge López Cuevas, detenido por supuesta falsificación de documentos, ya había sido señalado por esa misma práctica.

El notario a quien defiende la legisladora y detenido por supuesta falsificación de documentos ya había sido señalado por esa misma práctica, sólo que el momento y circunstancia eran otros y eso parecen en aún no entenderlo, no sólo legos en la escena política, sino los iniciados mismos.

La esposa del secretario general, ahora legisladora del PAN e integrante de la Comisión de Igualdad de Género, ex titular del Instituto Poblano de la Mujer desde 2013 decidió guardar silencio cómplice en ese penoso episodio .

Entre otras instrucciones, insta a Habana Flores a reclutar como candidata a una mujer “de muy bajo perfil, sólo para cumplir el requisito” de la paridad del Instituto Nacional Electoral. En alguna parte de esa conversación filtrada a medios dice, “de esas (mujeres) que casi no existen”.

El equilibrio y congruencia no son ropajes que vistan la actividad pública de la diputada Sobrado; ni ahora ni en el pasado, y de ello existen muestras documentales.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.