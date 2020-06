Esta no es una columna de política sucia

A través de Zoom se realizará “Diálogo Intergeneracional”, un conversatorio que atenderá el fenómeno de la violencia que padecen niñas, niños y adolescentes en el confinamiento.

El autor de la Parabólica.mx ha sido invitado a moderar el primer encuentro en el que según se me ha informado, participarán niñas y jóvenes de diversos microcosmos del estado, cosa que significa un privilegio pues en el equipo editorial de casa además de poner atención a fenómenos de orden político y económico, nos hemos ocupado en colocar en el centro de la atención las desigualdades que propician abusos y atropellos en contra de sectores vulnerables.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.