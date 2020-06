Las reuniones en Bacalar, como trama delictiva

Los besos de las chicas malas son más caros cuando los regalan y huelen a fracaso. Nuestro Sabina fue premonitorio, sin duda, o al menos eso parece en el caso de Eukid “N” y Sagrario Cortés.

De los cónclaves en Bacalar hay constancia, por ello sorprende que de todas quienes transitaron por esa residencia la única no localizable sea justamente Sagrario Cortés, de quien se sabe, opera una franquicia de la cadena Party Land en la capital de Puebla, tiene contactos en Huamantla y en el estado de Hidalgo.

Es el caso de multicitado Eukid Castañón , ex diputado federal o del PAN y operador estrella del morenovallismo por su relación con Sagrario Cortés Montiel , prófuga tras el escándalo del probable delito de extorsión .

