Los Calderón y los grupos delictivos poblanos

El indecente pragmatismo con el que se condujo Felipe Calderón lo llevó a pactar con personajes caciquiles, vinculados con grupos delictivos, como quien hoy duerme en San Miguel.

Aún y cuando el ex mandatario haya marcado distancia de Moreno Valle al considerarlo dictador en su más reciente libro en circulación, Decisiones difíciles no tuvo empacho en encumbrar al grupo político que los poblanos en mala hora debieron padecer y cuyas secuelas aún perduran.

Era mediados de 2011 y apenas comenzaba el periodo de gobierno de Moreno Valle en Puebla. El entonces aspirante a la candidatura presidencial por el Partido Acción Nacional abordó el helicóptero Agusta en Casa Puebla acompañado de dos personajes: Eukid Castañón y su entonces secretario particular.

La historia no tiene pierde en el contexto actual que vive el territorio, con la alternancia política tras el dominio por ocho años ininterrumpidos luego del triunfo en las urnas de Moreno Valle en 2010, hasta su caducidad en 2018.

En el desaforado intento por ganar mayores espacios de poder se termina por jugar con fuego. No es ajeno a esa práctica el afanoso constructor de México Libre, Felipe Calderón Hinojosa que abrió la puerta al grupo político de Rafael Moreno Valle, en la aspiración de su hermana Luisa María Calderón (La Cocoa) para gobernar Michoacán en 2011.

No es la congruencia la que ha acompañado a la clase política. Salvo honrosas excepciones, en el Partido Acción Nacional priva el doble lenguaje que va quedando desnudo, conforme pasa el tiempo.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.