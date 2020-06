Mario Marín y Jesús Luévano, la historia detrás de la foto

La BOA (Bloque Opositor Amplio) a la poblana, más allá de ser una expresión para la picaresca dejó de ser leyenda urbana. Tiene rostro, nombre y apellido.

El contexto en el que ocurrió el encuentro Mario Marín y Jesús Luévano no puede ser sólo el de dos personas que se dan cita para socializar, hablar de toros y las familias y las delicias de Atlixco.

Violeta Lagunes aún agita las aguas en Atlixco, según evidencias gráficas en poder del columnista y también está otro personaje de nombre Mauricio Arturo Cruz, ex candidato suplente por el Movimiento Ciudadano a diputado local en la Ciudad de México.

Operó para Eukid N., la campaña que en 2019 decía: “ AMLO si, Barbosa no ” y mantiene aún cercanía con el ex edil de la capital, el priista Enrique Doger Guerrero , otro de los afectados por la aprobación de la nueva Ley de Educación.

Entre la lista de personajes que siguen fieles a Manzanilla Prieto y Luévano Escalona que buscan la desestabilización del gobierno del gobierno morenista en Puebla está la ex diputada panista Violeta Lagunes, qué pasó de ser fiel seguidora de Morena a feroz detractora cuando se le cerró la puerta para ser candidata a la presidencia municipal de la capital.

Hace dos semanas que se encontró el ex gobernador de Puebla, Mario Marín Torres y un actor de reparto, segundón en las tramas de poder de nombre Jesús Luévano Escalona, en un comedero en el municipio de Atlixco.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.