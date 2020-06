Misoginia con rostro de mujer

Nadie desea que la dirigente lenguaraz del PAN, Genoveva Huerta, deba pasar por un trance similar porque la mala fe tampoco es generalizada.

La víspera que a través de un tuit hizo mofa del padecimiento de Verónica Vélez Macuil, la coordinadora de Comunicación Social por haber dado positivo a Covid-19, no sólo refrendó esa condición misógina, sino que se ubicó en esa oposición indigna que deforma la discusión pública por su mala entraña.

La violencia política de género no es privativa del hombre, también suele producirse entre el mismo género, aunque de pronto parezca contrasentido .

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.