La líder estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Genoveva Huerta Villegas, hizo mofa en sus redes sociales del contagio por Covid-19 de la coordinadora de comunicación social de la administración estatal, Verónica Vélez Macuil, quien de acuerdo con el gobernador Miguel Barbosa Huerta, se encuentra bien de salud y tiene valoraciones médicas constantes.

“¿Mintió? ¿Robó? ¿Traicionó? ¿Es rica? ¿No tomó caldito de pollo bien picoso? ¿No sirvió el mole de guajolote? El tema es serio. Explícaselo a @MBarbosaMx por favor. Recupérate, @macuilv, ¿tus bots descansan mientras dure la convalecencia?”, escribió la panista en sus redes sociales.

En la opinión de Gerardo "Yuca" Sánchez, las palabras de la dirigente fueron despreciables: "no se vale, una cosa es la rivalidad política, pero ya meterte con una situación como esta, con la salud de una persona, se me hace despreciable, completamente fuera de lugar. Se equivocó de cabo a rabo, además no ha salido a decir 'la regué', creo que ella piensa que está bien lo que hizo".

"¿Quién le dice a Genoveva Huerta que mañana no sea ella o un ser querido?", cuestionó Enrique Núñez durante el programa Destrozando la Noticia (#DLN), al tiempo que comparó la situación con la molestia vivida por el grupo panista ante el escarnio del 'helicopterazo' donde murieron Rafael Moreno Valle y Martha Erika Alonso.

Cabe destacar que el diputado José Juan Espinosa Torres, también aprovechó el anuncio en redes de Vélez Macuil para unirse a las burlas de la líder panista, escribiendo: "Cuídate, recuerda mole de guajolote, y caldos con mucho chilito, por cierto felicidades por ser pudiente en unos cuantos meses".

Luego de recibir críticas, Espinosa Torres se justificó diciendo que no era un ataque, y que él mismo se encontraba haciéndose la prueba, pero que no se podían olvidar los errores del gobierno, por lo que a pesar de desear la pronta recuperación de la funcionaria, le pedía sensibilizar a su jefe "para que nunca más de recetas absurdas".

¿Hasta dónde llega la insensibilidad de los políticos poblanos?

