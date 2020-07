Eduardo Rivera, congruente

Impecable, congruente e irrebatible, así fue la respuesta de Eduardo Rivera ante la invitación para abordar temas partidistas. El exalcalde respetó el duelo y la emergencia sanitaria.

El argumento utilizado por quien también fue perseguido político de Eukid Castañón -brazo ejecutor del ex gobernador Rafael Moreno Valle- fue impecable, congruente e irrebatible: el momento es de duelo y la tarea política debe guardarse para otro momento, que llegará más adelante.

Atento en el trato, pidió tiempo para salir del periodo de pandemia, que como sugería en ese momento, comenzaría el 15 de junio sin tener más elementos que la sola suposición, escenario que no se ha producido pues el número de contagios y decesos se ha recrudecido.

No se trataba de una opinión sobre el uso de cubre bocas en tiempos de pandemia, del derecho a la mujer a vivir libre de violencia o, sobre los temas soft, que suele abordar en sus colaboraciones habituales en estaciones radiofónicas y noticiarios mañaneros.

Hace poco más de cuatro semanas que el autor de la Parabólica.mx solicitó directamente al expresidente municipal de la capital de Puebla, Eduardo Rivera Pérez una entrevista periodística. La petición tenía que ver con un contexto particular y una coyuntura específica del momento, que ahora tiene mayor vigencia.

