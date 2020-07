PRI: naufragio anticipado

En Tlaxcala los priistas tendrán dos lastres durante la campaña y las elecciones: Beatriz Paredes Rangel, tutora de César Duarte y José Aarón Pérez Carro, integrante del grupo de Tomás Zerón.

La captura del ex funcionario de la Procuraduría General de la República no parece muy lejana. El subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas tiene claro en dónde puede estar escondido .

En el caso particular de Pérez Carro es aún más grave porque formó parte de quién pudo haber truqueado la indagatoria para encontrar a los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala en septiembre de hace seis años: Tomás Zerón de Lucio , responsable de la Agencia de Investigación Criminal y a quien ya busca la Interpol.

Paredes Rangel , ex lideresa del PRI quien aún es admirada por la clase política priista tlaxcalteca y poblana fue tutora de César Duarte Jáquez, detenido este miércoles en Miami acusado de desvío de mil 200 millones de pesos que habrían parado en las campañas del PRI, peculado y delitos electorales.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.