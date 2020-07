Van por la ruta del dinero

La triada delictiva (Eukid, Moya y Tovilla) están en la mira de la Auditoría Superior del Estado. Eduardo Tovilla ya tiene un pie en Canadá, donde festejó su cumpleaños.

Ambos fueron derrotados pero la adversidad no los desunió, como podrá verse en un futuro inmediato.

En la elección de 2015 Tovilla Lara fue candidato suplente a una diputación federal de la que había sido candidato propietario el ex titular de Finanzas, Roberto Moya Clemente.

El cambio de residencia lo ejecutó desde que comenzó el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido, a quien renunció meses después del deceso de Alonso Hidalgo y su consorte, el senador y ex gobernador.

Al ex secretario de Finanzas y Administración en la efímera gestión de la difunta Martha Erika Alonso, Eduardo Tovilla Lara, lo tienen ubicado , desde hace meses.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.