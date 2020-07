Adiós a los vividores de la democracia

PANAL, CPP y PSI, partidos que sirvieron al morenovallismo, recibieron 15.5 millones de pesos en prerrogativas. Aunque debieron devolverlas, no hay registro del reintegro.

Cálculos del Órgano Público Local Electoral indicaban en año pasado que el dinero entregado sólo a estas tres fachadas electorales que fueron útiles al morenovallismo fue en conjunto de 15.5 millones de pesos. No hay registro de este ese dinero público haya sido devuelto a la hacienda pública como lo había establecido el órgano electoral.

Basta recordar el periodo electoral extraordinario de 2019, en donde ya sin el cobijo de sus creadores, en medio de la orfandad política decidieron de manera unilateral no presentar candidato al gobierno de Puebla como en cambio, sí lo hicieron PAN, PRI y Morena con sus respectivos aliados.

Sin militancia, doctrina partidaria sólida ni principios o ideales , han vivido de la desidia y el oportunismo. En la creación de su entelequia llevan la penitencia porque cargan sobre sus siglas el estigma del grupo en vías de desaparecer y del que no se tiene grato recuerdo.

