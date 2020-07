Cuarenta minutos en la zona de la muerte

Así fueron los 40 minutos en la zona de la muerte. Héroes anónimos hacen lo suyo, aún a sabiendas del riesgo de contagio de una enfermedad para la que aún no existe cura ni vacuna.

En un habitáculo de unos 2 metros por 2 no parece esperar mayor reconocimiento público. Lo que hace, lo hace bien y es suficiente para que quienes se colocan en esa pequeña silla en espera de la aplicación del test, presos del miedo y zozobra, sientan un poco de aliento y alivio.

Esperan algo, pero no la muerte. Sobre colchas, cobijas o chamarras, tirados el piso se les ve cruzar ese lapso con la meta ideal: la noticia de algún pariente recuperado o la doliente notificación que inunda la estadística en tiempo de pandemia.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.