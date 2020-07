Del viernes 17 de julio al domingo 19 se conocieron otros dos casos de feminicidios, además de cuantiosos casos de violencia familiar, lo mismo que otros delitos, como un ataque violento a dos mujeres transgéneros, que prenden los focos rojos de violencia de género que están ocurriendo en territorio poblano, sin dejar de mencionar la lista de mujeres reportadas como desaparecidas.

El estado de Puebla en estos momentos vive una crisis de violencia contra las mujeres que va a detonar en sendas protestas en calles y redes sociales, que​ deberían de dar un resultado positivo, porque aún no les cae muy bien el veinte a quienes nos gobiernan.

De entrada la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Gilberto Higuera Bernal, mantiene una distancia no tan sana con la Fiscalía de Genero, porque además de que no la equiparon bien, porque el dinero que fue destinado por el gobierno de Puebla, quién sabe dónde quedó, tampoco le dan la importancia como para reportar al gobernador de casos como desapariciones de mujeres o de casos de violencia, como para no dejarlo desprevenido en sus conferencias de prensa.

La desinformación

En estos momentos la FGE no mantiene comunicación de los casos de feminicidios que se han contabilizado de 76 en lo que va del año, además de que la gran mayoría no han sido esclarecidos bajo el argumento de que "se encuentran en investigación " o los responsables "son perseguidos" por la justicia, pero la realidad es que se concretan muy pocos.

El caso de Angie Michelle, de 19 años de edad, reportada como desaparecida la mañana del domingo 12 de julio, tras salir de su casa de San Andrés Cholula y hallada sin vida, supuestamente la tarde noche del lunes 13 y que no fue hasta el jueves 16 que se dijo fue hallada en las faldas del volcán Popocatépetl, en San Nicolás de los Ranchos, es una muestra de la desinformación que existe.

Primero se dijo que fue hallada en San Martín Texmelucan, luego que fue hallada junto con otra mujer, también sin vida, lo que resultó ser mentira, además de que hasta el momento se desconoce la forma en la cual fue hallada la joven mujer, además de que la FGE desestimó mantener informado al mismo gobernador.

De los únicos datos que se cuentan, extraídos de informes extra confidenciales, es que esta mujer y sus padres son originarios del estado o la ciudad de México, además de que las causas de su muerte fue de asfixia mecánica por estrangulamiento, además de que ante la falta de información surgen muchas especulaciones de la suerte que corrió la joven Angie Michelle, que genera desconcierto y más y más falsas informaciones.

Las últimas víctimas, casos de violencia de género

En el municipio de Esperanza, una mujer que podría dedicarse al sexo servicio fue hallada sin vida en su departamento, con huellas de haber sido golpeada y después estrangulada con un lazo, como para tratar de similar un suicidio.

En Izúcar de Matamoros, dos mujeres transgénero fueron golpeadas, violadas y asaltadas por sujetos que en la zona de tolerancia de esa región, primero las contrataron para compañía, además de que también les quitaron el dinero que les habían adelantado de pago, además de que las dejaron amarradas en un árbol.

Los dos casos, además de ser reprobables, demuestran el riesgo que están sufriendo mujeres que se dedican a este tipo de actividades, en estos momentos de restricciones y pandemia, lo que merece una estrategia especial para combatirlas, porque actualmente tienen que ocultarse más ante el cierre de bares y hoteles que ahora operan en la clandestinidad.

Pero todo indica que nadie está preocupado y que las agresiones parecen no terminar

Nos vemos cuando nos veamos.