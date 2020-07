De los balazos a los abrazos, hace un año

En política no hay coincidencias. En la víspera de su primer informe de gobierno, Barbosa contará con cuatro secretarios lopezobradoristas.

Aunque el ejecutivo no parece sentirse muy cómodo en medio de festejos y vida social -él mismo ha dicho con ese sentido del humor cáustico que a su paso por el Senado se vio obligado a ser “más fifí”- al cumplirse el primer año de gestión no es menor que otros funcionarios del gobierno federal participen de una reunión de salud en el territorio.

Si como dice la consigna, en política las casualidades no existen, entonces ya podrá darse por complacido el gobernador Miguel Barbosa en la antesala de la conmemoración de su primer año en el gobierno de Puebla, el sábado 1 de agosto.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.