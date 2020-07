Tiran amparo a Eukid N.

Eukid N., acaba de perder una batalla legal en la promoción de un amparo contra su traslado así como la presunta incomunicación del exoperador morenovallista.

El imputado se queda en Tepexi hasta septiembre, a esperar la nueva audiencia por el nuevo delito del que se le acusa, si no es que hasta esa fecha queda configurada la nueva carpeta de investigación.

La petición de amparo fue sobreseída bajo principios jurídicos que la juez que conoció del caso aplicó impecables: el traslado a Tepexi quedó firme pues el equipo jurídico del imputado decidió no agotar el recurso de definitividad como lo establece la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Los abogados Mauricio Castro Flores y Antonio López Ramírez del despacho López Flores/Castro Abogados decidieron recurrir a la justicia federal por el traslado de un centro carcelario a otro en contra del ex vice coordinador del PAN en San Lázaro y por supuesta incomunicación y tortura.

El 17 de junio se supo que el imputado de los delitos de extorsión y de lavado de dinero fue llevado del penal de San Miguel al reclusorio de mediana seguridad de Tepexi de Rodríguez bajo la sospecha que por su condición de haber sido el más influyente personaje después del ex gobernador Rafael Moreno Valle, tenía planeado efectuar un motín.

