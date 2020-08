Gatell, el asintomático

La gira por Puebla de Hugo López-Gatell fue observada por algunos analistas como parte de un gesto tempranero de proselitismo, con miras al proceso intermedio de 2021.

No era el único, pues entre la cúpula dominante de la Cuarta Transformación hay celo y encono por el papel de primera línea que ha permitido superar en cobertura mediática incluso al canciller Marcelo Ebrard, el mejor evaluado del gabinete presidencial.

Con candidatura o no, López-Gatell consiguió persuadir a uno de los más escépticos por su desempeño como vocero durante la pandemia. Barbosa había contrariado en público una y otra vez los dichos del funcionario de salud.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.