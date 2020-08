Sicarios digitales al servicio de la legión de idiotas

Una de las reporteras que aparecen señaladas en el infundio, jefa de familia, recibió una llamada de sus superiores para advertir despido.

No será el primero ni el último infundio. Mañana seremos cualquiera de quienes usamos redes sociales. La legión de idiotas está ahí, agazapada detrás del cobarde anonimato por un interés pecuniario. Son sicarios digitales al servicio del mejor postor .

Han sido los mismos que en el pasado han hecho correr el rumor del internamiento repentino en un hospital privado en fin de semana de Miguel Barbosa , que inventan prácticas de oprobio contra gente como el ex secretario de Cultura, Julio Glockner o que realizan montajes de mal gusto para denigrar figuras públicas.

La manipulación de un personaje frustrado, ignorante, adicto a las redes y los juegos de mesa a distancia, convertido en instrumento de un siniestro personaje profundamente inconforme por su incapacidad intelectual y académica ofrece un desenlace atroz en la Polonia que no es muy distinta de lo que vive México y Puebla.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.