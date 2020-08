Manzanilla, indiciado

¿Nexos entre Manzanilla y Genoveva Huerta?: Eduardo Alcántara Montiel ofrecía trato terso, inmunidad política e impunidad a nombre de Manzanilla Prieto.

Aunque se trata de un delito que no amerita cárcel, ver el nombre de este personaje que acaricia la idea de ser candidato a gobernador en una carpeta de investigación junto a los “etcéteras” que lo acompañan en los últimos meses, ofrecerá una suculenta porción para degustar en la comidilla política.

No son pocos los liderazgos tradicionales que ven a este ex operador estrella del morenovallismo detrás de los arranques de la presidenta panista, repudiada por un ala influyente en ese partido.

Y aunque en un sector del panismo no es bien visto por el periodo de exclusión y persecución cuando Rafael Moreno Valle llegó al poder, en el Partido Acción Nacional de Genoveva Huerta parece tener derecho de picaporte.

El nombre del ex secretario de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto aparece en todas partes. Es omnipresente . Ya como poderoso funcionario en el gabinete del fallecido Rafael Moreno Valle, con el interinato de Guillermo Pacheco Pulido y hasta en el primer tramo de Miguel Barbosa.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.