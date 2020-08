Un duartista químicamente puro busca extenderse a Puebla, otra vez

Othón González Ruiz, autoproclamado mano derecha de la ex líder magisterial Elba Esther Gordillo Morales dejó abandonado al equipo editorial de Los Fuertes.MX

La meta es la misma: presionar, envolver, vender espejos y obtener tajadas de no menos de seis ceros. Sus clientes potenciales son los mismos, pero su método de operación el mismo.

El esquema ya está en el mapa del dirigente nacional y yerno de Gordillo, Fernando González Sánchez, ante quien quedó al descubierto el esquema de operación. A pesar de que ya no es bienvenido allí, ofrece “el respaldo político” de esa asociación al mejor postor.

En Puebla la alerta está encendida . Aunque no ha funcionado, ha persistido en la idea de hacer negocios. El esquema con que al menos logró más de 200 millones de pesos de ganancias -documentadas en las indagatorias contra el duartismo- con sus medios de comunicación en Veracruz, como el ya desparecido periódico digital El Golfo (www.elgolfo.info), se ha propuesto traerlo a Puebla, no obstante haber dejado abandonado al equipo editorial con quien comenzó en 2016 Los Fuertes.MX

En Veracruz y en Puebla se sabe, no ha sido sencillo refugiarse sobre todo con ese pasado imborrable.

No pudo entrar en el círculo del régimen morenovallista y tampoco con el sucesor Tony Gali, con quien también se frustró la tajada de pastel del erario.

Aunque ha podido sortear con chicanas jurídicas presuntas responsabilidades, no ha estado ajenas a indagatorias por lavado con el panista Miguel Ángel Yunes, a quien en tiempos de la borrachera duartista bautizó como el perro. Sus cuentas fueron congeladas en el pasado por instrucción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Es Othón González Ruiz, autoproclamado mano derecha de la ex líder magisterial Elba Esther Gordillo Morales y quien aún con ese pasado se ostenta con sobrada influencia en el partido en ciernes Redes Sociales Progresistas (RSP). Su nombre aparece repetidamente en investigaciones de desvío de recursos en el último sexenio que el PRI encabezó en aquel estado.

Es el caso de quien al amparo de Javier Duarte de Ochoa, el ex gobernador de Veracruz que más acusaciones comprobadas tiene por una larga cadena de decadente corrupción y que amasó una fortuna personal con negocios opacos.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.