Abre juego Anaya para 2021

Las señales son claras y apuntan a que por fin el Partido del Trabajo buscará competir en 2021 con candidatos y recursos políticos propios, al menos en Puebla.

Para la capital de Puebla será el ex director del Sistema Estatal DIF con Mario Marín Torres primero, y luego con Guillermo Pacheco Pulido, en el interinato, Arturo Hernández Davy.

