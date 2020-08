Temporada de caza

Miguel Barbosa tienen claro que para castigar corruptelas del pasado debe ir a las causas penales. En estos días se realizarán aprehensiones de personajes de la vida pública.

Los nombres se mantienen en reserva por evidentes razones, pero en dos semanas más mucho ruido habrá. Lo más sensato será esperar pacientes a las próximas capturas porque además es preciso no olvidar: la temporada de caza está lejos de haber terminado .

Quienes no lo hayan asumido así después de la puesta a disposición de un juez al ex edil de Tehuacán en noviembre de 2019 a Felipe Patjane Martínez acusado usurpación de funciones y uso ilícito de funciones, yerran de soberbia o ingenuidad , dos pecados que se pagan caro en el ámbito público.

Pero ya era del dominio que la carpeta de investigación en la Fiscalía General del Estado tenía que ver con la riqueza inmobiliaria inexplicable de la que goza a través de terceras personas , por varios millones de pesos. No sólo tiene el desprecio de su base militante, sino es blanco de una investigación en forma.

Desde que comenzó el periodo de caza en contra de diversos ex servidores públicos de rango diverso, la pregunta recurrente es si el próximo blanco del aparato judicial estará encaminado contra sí mismos, cercamos o compañeros de gabinete.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.