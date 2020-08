Un abrazo, Ismael Ríos

Lo vi chancear con ese viejo amigo de la niñez como dos chamacos que aún siguen saltando en los charcos que deja la lluvia en el barrio de El Carmen, donde ambos crecieron.

He querido traer a la memoria ese mosaico de imágenes personales por la calidez que ofreció a este reportero hace ya casi 20 años, y porque ahora es preciso verlo de vuelta en lo suyo: el aula, los toros, el fútbol y los medios. Acá lo vamos a esperar .

¡No mames, mido casi 1.50 y peso casi 60 kilos! ¿Crees que con este físico puedo hacer lo que me acusan?, reviró al teléfono antes de que ese malentendido se convirtiera en una campaña mediática.

Una sola oportunidad del columnista de compartir micrófonos con Ismael Ríos . No fue en una de las cabinas radiofónicas de los grupos de mayor audiencia, penetración ni influencia.

Es probable que no haya un servidor público desde el ámbito de la comunicación que posea un atlas tan completo de los medios de la capital poblana , la zona metropolitana y las distintas regiones de Puebla, incluyendo las más apartadas.

Generaciones de egresados de la carrera pueden dar testimonio de ello. Una voz que el autor de la Parabólica posee en primera personas es Alma Trujillo, a quien no sólo la viste su belleza, sino también talento y su profesionalismo por el micrófono radiofónico. Fue su alumna y la sufrió, confió un día.

Ha sido un profesor universitario riguroso y exigente que no admite flaquezas ni distracciones entre alumnos. Odiado en el inicio del ciclo escolar, termina por ser reconocido por su empeño en transmitir lo mejor de sí en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

La amistad y congruencia no son monedas de uso corriente en el oficio periodístico ni en la política. Salvo cuando se habla de Ismael Ríos Delgadillo , un entrañable afecto de no pocos profesionales de los medios y en la clase política.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.