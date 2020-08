El anuncio de las actividades con motivo del aniversario 500 de la fundación de la ciudad de Tepeaca pasa coincidentemente por otros acontecimientos que deben ser recordados y que no son exactamente los más afortunados.

La ciudad gobernada por el edil Salomón Céspedes es epicentro de una crisis de seguridad desde hace años por variables que pasan desde la complicidad de sectores amplios de la sociedad hasta la corrupción institucional.

En Tepeaca existe desde los inicios del morenovallismo en el año 2011, huachicol desmedido que desató guerras entre grupos delictivos rivales, algunas de estas agrupaciones delictivas mutaron y se convirtieron al robo de transporte de carga, narcomenudeo, secuestro y sicariato.

La génesis del fenómeno criminal tiene raíces profundas que se pueden advertir por todas partes del panorama local. Una de las que ilustran con solvencia tiene que ver con el fundador del Cártel del Golfo, Oscar López Olivares, ‘uno de los empresarios más notorios del tráfico ilegal de drogas en el noreste de México’, describió el reportero Diego Enrique Osorno en La Guerra de los Zetas, publicado por la editorial Grijalbo en 2012.

La fecha del anuncio de las actividades conmemorativas de Tepeaca coincide también con el aniversario del asesinato colectivo de migrantes en San Fernando, Tamaulipas sobre el que tuiteó el Papa Francisco este lunes.

Hoy se cumplen 10 años de la masacre de setenta y dos migrantes en México. Expreso mi solidaridad a las familias de las víctimas que todavía hoy invocan justicia. El Señor nos pedirá cuentas de todos los migrantes caídos en los viajes de la esperanza. — Papa Francisco (@Pontifex_es) August 24, 2020

Más de 5 mil compartidas y 25 mil ‘likes’ acumuló en horas el poderoso mensaje del Jefe de la Iglesia Católica, la institución religiosa más venerada en los poblados del estado, como en Tepeaca lo es ‘El Niño Doctor’ profundamente seguido con fe y esperanza.

A ese santo católico de Tepeaca honró López Olivares, el fundador de uno de los cárteles que protagonizaron la cruenta guerra en el norte del Golfo de México que entre otros resultados, dio la masacre de los 72 centroamericanos que recordó Francisco desde Roma.

Eran los tiempos de tormenta con Felipe Calderón Hinojosa en la Presidencia de México, el ex mandatario a quien perseguirá hasta el final de sus días el fantasma de un país ensangrentado.

La publicación de su más reciente libro ‘Decisiones difíciles’ en tiendas virtuales no dejan lugar a dudas con un ‘preséntate a declarar Calderón’, y ‘Traición y odio a los mexicanos, este tipo (Calderón) debería presentarse a declarar en la PGR’ son algunas de las leyendas en las evaluaciones de los sitios en internet sobre la obra del expresidente.

‘Seguramente me salvó’ el Niño Doctor de Tepeaca, ‘que hace milagros y que es muy venerado en estos lugares’ detalló el narco que pasó de maestro rural a fundador de una casa de cambio en Tamaulipas y luego a narcotraficante fundador del cártel que lideró Osiel Cárdenas Guillén.

Narró en sus memorias entregadas al periodista Osorno el episodio en el que por un temporal debió desviar el avión cargado de droga en la ruta Oaxaca-Tamaulipas hasta llegar a Tepeaca.

‘Llovía intensamente. Se acercó un joven campesino y me hizo saber que estaba en un ejido perteneciente al municipio de Tepeaca (...). El dinero habla y de inmediato le quitamos los paquetes visibles (de droga) por las ventanillas y los escondimos en un maizal (...).

‘Por la noche me consiguieron gasolina (huachicol) de autimóvil y nadie me denunció. Con el tiempo recibí alguna información del lugar. A lo mejor me salvó un famoso ‘Niño de Tepeaca’ que hace milagros y que es muy venerado en esos lugares’.

El pasaje narrado por el periodista Diego Enrique Osorno en La Guerra de los Zetas. Viaje por la frontera de la necropolítica ha sido ignorado por historiadores del municipio que se animan a la celebración de uno de los municipios más antiguos de América en donde la complicidad, los criminales y la políticas cohabitan sin pudor alguno.