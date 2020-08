Armenta, candidato

Armenta Mier, el primer poblano en presidir la poderosa Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, acaricia la idea de competir por la candidatura de Morena a la presidencia municipal de Puebla.

Las heridas del pasado cuando aún se disputaba la candidatura de la Coalición Juntos Haremos Historia en la elección extraordinaria de 2019 no sanan del todo , pero para eso están los instrumentos de la política.

Mucho trabajo fino queda pendiente al presidente de la Comisión de Hacienda. No es un improvisado y sabe que antes que el 2 está el 1. El gobernador Miguel Barbosa será la primera aduana que deberá cruzar para construir una candidatura para la que el tiempo es breve.

Luego vino un matiz, pero la expresión ya la había soltado. No sólo la clase política local se llamó a sorpresa con la contundencia de las palabras de quien había mantenido callada esa aspiración. Fue el propio Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente interino de Morena que expresó sorpresa.

“Para ganar cuenten conmigo”, respondió textual cuando aún no estaba en el escenario ser considerado para presidir los trabajos del Senado de la República en los próximos tres años, a partir del inicio del periodo ordinario el próximo martes 1 de septiembre

Es altamente probable que no llegue a esa responsabilidad. En política no son pocas las ocasiones que perdiendo se gana . Es una máxima que pocos alcanzan a entender en la arena pública y si acaso, sólo los iniciados lo entienden en su justa dimensión.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.