Toreando, como desde hace años; en casa, con los suyos, su esposa Mary Galindo e hijos, ha celebrado en Monterrey, el Maestro Eloy Cavazos sus 71 años de edad, 54 años de alternativa y asombrosamente 63 años de ser torero. Carrera en la que envidiablemente llegó a torear 1907 corridas. Con la solemne promesa anunciada y así escrita en el cartel de invitación de “No volver a lidiar un toro”. Festejo histórico, lidiando a muerte un imponente y bello cárdeno de la ganadería “El Charco”. Y es que efectivamente, era Eloy un inquieto chavalillo cuando ya les ponía la barriga enfrente a los toros, en su natal Monterrey y de su estatura bien se ganó el sobre nombre de “Pequeño gigante”, pasó luego a las filas novilleriles y hace 54 años recibió la alternativa de manos, nada más y nada menos que de Antonio Velázquez ante el testimonio de Manolo Martínez, pasando a ser, junto con Lorenzo Garza y Martínez “Los tres Magníficos” de la Sultana del Norte. Siempre fue Eloy un artista, sin duda alguna, tocado con esa gracia que Dios concede sólo a algunos mortales, y “mortalas” dirían los mercachifles, políticos y escribidores que hoy abundan y abusan con sus populacheros decires.

En Nîmes, Francia con motivo del arranque de las vendimias ha sido el inquieto y exitoso empresario Simón Casas quien ha hecho el anuncio de la “Feria des Vendanges“, la más larga y completa que se da después de la covid interrupción, constando de 3 Corridas, una más de rejones, y un festejo Mixto, 5 festejos en total. El Mixto es el abre-feria, dia 17 con la guapa amazona Lea Vicens, Castella y el novillero “El Rafe” con toros de Bohórquez de Vistahermosa y “Malaga”. La primera corrida el dia 18 con toros de “Victorino del Rio” para el lunamielero Enrique Ponce con Curro Díaz y la solemnidad de Emilio de Justo. El 19 van toros de “Garcigrande” para José María Manzanares, Juan Leal en la alternativa esperada de Marcos. Para cierra-feria: el domingo 20 serán 2 festejos 2; por la mañana la de rejones con Lea Vicens única coleta que va en dos fechas, con Leonardo Hernández y Guillermo Hermoso de Mendoza, lidiando a caballo un encierro de “Fermín Bohórquez” y por la tarde un sonoro mano-a-mano entre Miguel Ángel Perera y el galo Sebastián Castella con toros de “Jandilla” Es una verdadera premonición que con tantos y tan importantes nombres de toreros y buenos toros, algo, muchos algos importantes tendrán que darse en Nîmes.

Bello, muy bello en verdad el homenaje rendido en la célebre Plaza de Linares, Jaen, el pasado sábado 30 de agosto, un dia después del LXXVII Aniversario de la muerte de Manuel Rodríguez El “Monstro” de Córdoba. Al concluir el paseíllo los 3 jóvenes del cartel junto con el entradón al límite de lo permitido han guardado respetuoso minuto de silencio y también en memoria de los más de 29 000 pacientes fallecidos en esa península ante Covid. Concluyendo con solemne toque del Himno Nacional Hispano. Pero aún más bello el momento en que Juan Ortega toreaba al cierra Plaza de la casa Domecq faena de 2 orejas; al ritmo del imponente Paso Doble: “Manolete” sonando en las alturas, con todo el público puesto de pie. Tarde triunfal para el chaval que mucho promete, Álvaro Lorenzo a quien vemos en la foto, y que echó a su espuerta 3 peludas 3: dos de “Matagallo” de Luis Algara, premiado con vuelta al ruedo a sus restos y una al de Juan Pedro Donecq. Daniel Crespo fue el otro alternante y de Parladé los otros dos toros. Álvaro Lorenzo y Daniel Crespo, dos nombres a seguir y tener muy en cuenta para tardes futuras.

Ante este imborrable recuerdo de Linares, Miura, “Islero” y Manuel Laureano Rodríguez Sánchez cerramos con palabras del Maestro Sabina”: A mi no me gusta la nostalgia. Me gusta la memoria, porque la nostalgia lleva incluida una especie de “cualquier tiempo pasado fue mejor” y eso es mentira. Tengo muy buena memoria, sobre todo para las cosas buenas. Las cosas malas prefiero olvidarlas.