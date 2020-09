Bajo la lógica de la picaresca política que dice: no quiero que me den, sino que me pongan en donde hay, el equipo que acompañó desde octubre de 2018 a la ex secretaria de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, Beatriz Martínez Carreño echó a andar una maquinaria de corrupción que ofreció grandes dividendos.

Dos meses después de su designación comenzó a entregar obras y trabajos a constructores y proveedores a través de procesos licitatorios marcados por la sospecha.

Ejemplo es que el 21 de enero de 2019, una empresa, a quien se le asignó el trabajo de saneamiento y potabilización en el parque Amalucan recibió de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal 1.5 millones de pesos y el 4 de abril, 1 millón de pesos más.

Los pagos tiene que ver con un conjunto de asignaciones directas que decidió la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad a cuyo cargo estuvo hasta la mañana de lunes Martínez Carreño, que en conjunto suman más de 9.2 millones de pesos.

A través de asignaciones directas entregó a diversas empresas 2.6 millones de pesos; luego 1.6 millones de pesos; 3 millones de pesos y 2 millones de pesos. Los dictámenes obran en poder del columnista.

Fue a partir de una solicitud de transparencia de una ciudadana que la Coordinación General de Transparencia entregó la información través del oficio CGT-643/2019.

Cuatro fueron las firmas que recibieron de manera directa asignaciones bajo criterios e interpretaciones pantanosos que sugieren actos de corrupción.

Se trata de las empresas Agua y Energía Alternativa SA de CV con más de 2 millones de pesos por el “servicio de adquisición, suministro e instalación de sistemas fotovoltaicos para el Parque de Amalucan”, a través del contrato S.D.U y S./002/2018/AD.

En ese mismo tenor se encuentra la empresa Teamb Alternativa Aplicada Ambiental SA de CV, con 2.6 millones de pesos por suministro e instalación de un “sistema de tratamiento de agua a través de una planta potabilizadora en el Parque Amalucan”, cuyo contrato es el S.D.U. y S/004/2018/AD. Luego se beneficiaría con otro contrato (S.D.U. y S./003/2019/AD) por un monto superior de 1.4 millones de pesos. Un poco más de cuatro millones de pesos.

Integradora de Productos y Servicios Valdez SA de CV obtuvo 3 millones de pesos por el “servicio de mantenimiento general de las áreas verdes del Parque Amalucan”, con el contrato S.D.U. y S./003/2018/AD.

Son los indicios de una larga estela de corrupción en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad a cargo de Beatriz Martínez Carreño, cesada del cargo como fue anticipado en la entrega de este Parabólica en lunes.

La dependencia que será sometida a una profunda auditoria, según anunció Claudia Rivera, la presidenta municipal, es desde hace años, junto a la dirección de Tránsito, las áreas que más corrupción dispensa.