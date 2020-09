En la pasada entrega varios preguntaron por qué no incluimos al ex gobernador José Antonio Gali Fayad, en las ternas de aspirantes a la presidencia municipal de Puebla.

La respuesta es simple: ya se había bajado de la contienda.

Al menos eso dicen por ahora sus huestes.

Incluso hace unos días se reunió con uno de los aspirantes que mencionamos, como lo reveló el periodista Ricardo Morales.

Nada menos que Eduardo Rivera.

Reunión entre ex ediles.

Aunque se dice que realmente no hubo acuerdos entre sí de aquella charla, se sabe que el ex mandatario estatal podría apoyar al ex candidato panista para buscar de nuevo abanderar a Acción Nacional.

De este modo, si Gali ya se bajó de la contienda, no sería de a gratis.

Y es que se dice se negocia con el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) panista una curul o diputación plurinominal federal, la cual apoyaría Rivera.

Por eso dicen que se ha bajado de la contienda y desecha la idea de regresar a tener sus oficinas en Charlie Hall o palacio municipal.

Por eso se dice que Tony Gali, prefirió buscar algo en San Lázaro, para que en tres años más la meta sea una Senaduría.

Esa sería su ruta política.

Mientras tanto, sería otra la ruta trazada por Eduardo Rivera, de la que ya todos saben.

Saltar de la Reforma a la 14 Oriente.

Se apoyarían mutuamente.

Tiempo al tiempo.

El ojo del huracán

Con la baja de contagios, pareciera que el Covid-19 estará desapareciendo de Puebla.

Pero nada más alejado de la realidad.

Aunque al parecer que las medidas sanitarias están dando resultado, los pronósticos no son nada halagüeños, sobre todo si se empieza la gente a confiar.

A partir de octubre, hasta el último día de diciembre, en el estado Puebla se duplicarán los decesos a consecuencia del covid-19, según una proyección de la Universidad de Washington.

En el mismo análisis que se hace mundialmente, se pronostica que a partir de octubre hasta los primeros días del 2021, iniciará una segunda oleada de la enfermedad producto del coronavirus SARS-Cov-2.

Previamente dicha prestigiada universidad ha acertado a todo.

El Instituto de Métricas y Evaluación de Salud de la Universidad de Washington actualizó las proyecciones estimadas por la pandemia de coronavirus en México, en el que podrían morir hasta 157 mil 263 personas en el peor escenario.

El pronóstico de la Universidad de Washington señala que podría haber hasta el 1 de enero de 2021, 6 mil 634 fallecimientos en total en la entidad poblana.

En el análisis se aprecia como los contagios en Puebla van a la baja entrando en una curva descendente, la cual empezará a aumentar a mediados de octubre, teniendo el pico más alto en los últimos días de diciembre.

De acuerdo con la proyección, establecida hasta el 1 de enero de 2021, se estima que México morirían 138 mil 828 personas en promedio.

En el mejor de los escenarios, con la aplicación del cubre bocas a nivel generalizado, se contabilizarían 130 mil 544 decesos.

Pero se estiman hasta 18 mil 475 muertes en el peor escenario en todo México.

A cuidarse.

Condolencias

Mi más sentido pésame a la familia del periodista Miguel Ángel Ponce de León Morales, quien falleció el pasado 3 de septiembre, víctima de un infarto.

El señor Ponce como era conocido en el gremio era uno de los decanos del periodismo y maestro de decenas de comunicadores a quienes dio oportunidad y le aprendieron con la práctica, entre ellos su servidor.

Que en paz descanse.