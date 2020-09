La mitomanía que Lozano Alarcón aplaudió

La nueva edición de la Semana de México en Francia terminó felizmente este viernes… allá hay una comunidad que recuerda con precisión los desplantes de Lozano Alarcón.

“... estás por adentrarte en una novela documental o novela de ficción. Ello significa que, si bien he intentado conferirle una forma literaria al caos de la realidad, todo lo que aquí se cuenta se basa en el expediente de la causa criminal contra Israel Vallarta y Florence Cassez...”).

En 484 páginas de Una novela criminal (Premio Alfaguara de novela 2018), el escritor Jorge Volpi desnudó el montaje de Genaro García Luna, ex poderoso Secretario de Seguridad Pública para ofrecer una imagen de policía implacable y eficiente frente al crimen que, años después se sabría, también era parte de su sociedad.

En 2011 dijo al autor de la columna que Felipe Calderón sería el mejor presidente de México. Todos sabíamos que la afirmación la hacía desde su cómoda posición de miembro del gabinete del personaje que persiste en el empeño de figurar en la escena, no obstante el latrocinio que dejó a su paso por Los Pinos, documentados todos, sin necesidad de interpretación alguna.

Es difícil figurar un escenario futuro en el cual el poblano Javier Lozano Alarcón regrese a la escena pública como fue con los periodos de gobierno del PAN y del PRI. La prepotencia exacerbada con la que se conduce con todo aquel con quien no coincide es un insulto para cualquiera que tenga un rasgo de decoro.

