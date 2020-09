Candidatura difícil en Tlaxcala

Dulce Silva, empresaria originaria de Huamantla, es aspirante a la gubernatura de Tlaxcala, lo mismo también anhela Lorena Cuéllar Cisneros.

Silva ha desplegado un activismo propio de una aspirante. Sus publicaciones en redes sociales apuntan a ese derrotero. Sin embargo, va cuesta arriba, no sólo por el episodio de la revista del corazón, sino por el poco conocimiento conseguido.

Dulce Silva radica en Puebla y no es exactamente cantera del movimiento que llevó al líder de Morena a ocupar la responsabilidad que ostenta desde Palacio Nacional. Pero goza de la cercanía de su marido, a quien aún lo ven hablar al oído del tabasqueño.

