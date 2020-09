¿Festejan los hombres de izquierda?

Los logros y pendientes del régimen que encabeza el cumpleañero de hoy se podrán evaluar con el paso del tiempo como sucede con los hombres del poder… Miguel Barbosa ahí sigue.

Los logros y pendientes del régimen que encabeza el cumpleañero de hoy se podrán evaluar con el paso del tiempo como sucede con los hombres del poder. Pero Miguel Barbosa ahí sigue no obstante la persistencia de propios y extraños por descarrilarlo.

“Yeidckol no sólo tiene las puertas abiertas de donde trabaje yo, sino de mi casa” dijo en su mañanera cuando le pidieron una opinión sobre la presencia de la abandera a la dirección nacional de Morena.

Cargó contra funcionarios del ex gobernador Antonio Gali; el rector de la BUAP, Alfonso Esparza; la presidenta municipal, Claudia Rivera y confirmó el cese de un funcionario en el Secretariado Ejecutivo en el Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Contra todo pronóstico entre sus detractores, no sólo cumple años este 30 de septiembre, sino que además se ha mantenido al frente del gobierno desde que protestó el cargo como gobernador Miguel Barbosa Huerta .

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.