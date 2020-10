Huecos en la ley electoral

La ausencia de reglas claras permitirá a la edil de la capital, Claudia Rivera, un largo periodo de campaña y con cargo al erario.

En el Instituto Electoral del Estado se acumulan pendientes sobre este y otros pendientes sin resolver ante un escenario inédito por la probabilidad de que funcionarias y funcionarios repitan en sus responsabilidades por primera vez en la historia desde que en memos y documentos oficiales se acuñó la frase: Sufragio Efectivo, No Reelección.

Ha pasado por lo menos tres meses de que corrió la versión sobre la intención de la alcaldesa por reelegirse en la comuna capitalina y desde entonces no ha cerrado esa posibilidad. En política lo que parece es, decía un viejo conocedor del sistema político mexicano y tal vez el último auténtico ideólogo, el tuxpeño don Jesús Reyes Heroles y en el caso de Rivera Vivanco, el silencio dice más que la ambivalencia discursiva.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.