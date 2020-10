Quiubo, banda intolerante. Una semana más en las que este héroe de barrio les trae la información más certera del pancracio político de Puebla.

Así que agárrense porque me les vengo.

‘Chelo’ sigue creyendo

Agárrense banda porque estamos a unos días de que arranque el pancracio más sucio y rudo que se puedan imaginar: el proceso electoral del 2021. Más de cuatro millones de electores poblanos definirán, con su voto, el futuro de 217 alcaldías, el Congreso Local y los diputados federales que representarán a Puebla en San Lázaro.

Les aseguro que ni en mis años mozos en la Arena Puebla llegué a ver cosas tan ratoneras como las que veremos en los meses entrantes. De una les aviso: váyanse acostumbrando a ver personajes que cada cuatro años salen del meritito averno, digo a promocionarse, para buscar un buen hueso.

Promesas vienen y promesas van, pero todos sabemos que político bien intencionado y al que no le guste la lana ajena no es político. Como, por ejemplo, el ‘Chelo’ García Almaguer, actual diputado local y tapadera de Rafael Moreno Valle, quien tiene el sueño guajiro de buscar la alcaldía de Puebla envuelto en los colores de Movimiento Ciudadano.

Recordado por manejar el brazo de comunicación social morenovallista como un emperadorcito bajo las órdenes de su patrón, que en paz descanse, el ‘Chelo’ anda haciendo de todo para que, aunque sea, un poblano medio lo ubique. Que fotos haciendo box, que recorriendo las colonias con ciudadanos, que visitando mercados y hasta haciendo como que escucha a los poblanos.

Tan preocupados están los rivales del ‘Chelo’ que ni a la autoridad electoral le mandan un mensajito de Whatsapp.

Un Lorenzini compra músculo playero

Mientras su héroe de barrio andaba dando el rol en San Pedro Cholula, le cayó en las manos una encuesta de la empresa Mas Data. Casi me atragantó el pambazo que me andaba chingando cuando vi el nombre de Julio Lorenzini como puntero en las preferencias electorales para presidente municipal. Y óiganme bien, la encuesta asegura que ganaría la elección en caso de ser candidato de Morena o del PAN.

Achis los mariachis. El detallito que se le barrió a Mas Data es que ambos partidos ya lo batearon en repetidas ocasiones. Es ahí cuando a su héroe de barrio todo le hizo sentido.

Tan cabrona anda la desesperación de mi Don Julio que lo que le cueste una encuesta que lo ponga como gallo viene sobrando. Lo importante es mostrar músculo mediático, aunque esté peor inflado que banana de Caleta y Caletilla.

Los baños del Asqueo Bravo

A unos pasitos de donde despachan las oficinas de cobro del Ayuntamiento de Puebla, se encuentran los sanitarios del Paseo Bravo.

Qué pinche sorpresita me lleve cuando al querer echar de cabeza a varios políticos me llegó un tufo de aquellos. Un verdadero foco de infección se vive en esos baños que ni tienen agua corriente. Al ver el asqueroso estado nomás me quise lavar las manitas, pero vi que el depósito para ese fin es de agua sucia.

Imagínense cómo estarán otros baños públicos si éste se encuentra a escasos metros de las oficinas del Ayuntamiento.

¿Al hijo de quién le mantienen la concesión?

Ahora sí, mis intolerantes, ahí se las dejo por hoy. Y les recuerdo que este héroe de barrio se alimenta, además de la información del clan intolerante (arrimón para Yorch, Poncho, Pacorro, Toño, y, claro, abrazo para Yaz), también de lo que tú, valedor, envíes a [email protected]