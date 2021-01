El esfuerzo de muchas mujeres durante muchas décadas, que poco a poco hizo visible la diversidad de tipos y modalidades de violencias ejercidas en su contra hasta llegar a reconocerse en las normativas jurídicas, logró un gran paso reflejado apenas en el mes de diciembre pasado; el Instituto Nacional Electoral aprobó un Acuerdo a efecto de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres, determinando que "La manera más eficaz de evitar que personas violentadoras de mujeres y de los derechos familiares accedan a los cargos de elección popular es que los partidos políticos exijan a las personas interesadas en acceder a una candidatura que declaren que no han incurrido en alguna situación de violencia de género ni intrafamiliar y que ninguna persona que aspire a una candidatura independiente, haya incurrido en estos supuestos” (INE,21/12/2020).

Este avance conocido como “3 de 3 contra la Violencia” que incluso fue incluido ya en algunas normativas electorales de diversos estados de la República como en la del estado de Puebla, y los Lineamientos acordados por el INE, deben aplicarse sin excepción en el proceso electoral 2020-2021; y los partidos políticos primero, y las autoridades electorales de todo el país en su momento, deben llevar a cabo el escrutinio de quienes desean postularse para contender en cualquiera de los cargos de elección que serán votados el primer domingo de junio de este año.

Un primer caso ha surgido, por las acusaciones penales por violencia de género y violación sexual que tiene el señor Félix Salgado Macedonio candidato a gobernador por el estado del Guerrero postulado por el partido oficial MORENA.

Diversos colectivos han fijado su posición y publicado una serie de pronunciamientos incluido el firmado por militantes de su mismo partido político, para solicitar en esa primera instancia, su dirigencia, que reconsidere esta postulación.

La respuesta del presidente López Obrador en su tribuna diaria a pregunta expresa, desastrosa, dijo que era solo un asunto “partidista” “producto de la temporada electoral. Hay ahora, una competencia en algunos estados porque tienen elecciones. Todo esto genera polémicas, acusaciones producto de la temporada.”

No, no es así. El presidente se confunde, es inaceptable e incongruente su comentario, incluso nos lleva una vez más a comprobar que sigue sin querer reconocer la gravedad de lo que ocurre en México en materia de violencia contra las mujeres, 860 feminicidios, 2 mil 567 homicidios dolosos contra mujeres, 15 mil 240 carpetas de investigación por violación contra mujeres y niñas tan solo en los primeros 11 meses del año 2020 en datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública ¿estos datos no le han sido suficientes?

No hay duda sobre las diversas acusaciones de delitos graves cometidos por su candidato a gobernador por MORENA, será interesante conocer cómo este candidato llena los formatos 3de3 que tendrá que presentar en el momento de su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Será interesante también observar cómo todos los partidos políticos cumplen con el compromiso ético y político adquirido de erradicar la violencia contra las mujeres.

Porque ya no se puede continuar permitiendo que hombres violentos o abusadores, lleguen a cargos públicos y estaremos pendientes para denunciarlos si se presentan.

Como Mujeres en Plural nos hemos sumado también, ya que consideramos que “La historia personal, las cualidades y convicciones que los candidatos encarnan son fundamentales, pues revelan su calidad moral y lo que puede esperarse de ellos. Si verdaderamente queremos lograr un mundo fincado en la no violencia.”