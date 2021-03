Anoche en Destrozando la Noticia le di a conocer los nombres de los ocho candidatos y candidatas de Morena que buscarán llegar a San Lázaro.

Entre las y los palomeados preocupan algunos nombres como el de Nayeli Salvatori quien ha colocado a Puebla varias veces en los noticieros nacionales pero no por buenas referencias si no por las ridiculeces que acostumbra escenificar, como grabar para tik tok un baile en el salón de plenos o proponer que los médicos particulares no sean vacunados porque “tienen más posibilidades” de pagarse un tratamiento en caso de contagiarse con el nuevo coronavirus, por invitar a fumar mota y hasta el montar una supuesta agresión con baño de harina incluido.

El caso de la mujer cholulteca que intenta la reelección, es reflejo de la incongruencia de la Cuarta Transformación, porque después de sus videos llorando en los que aseguraba que la política era un asco, ahora resulta que quiere estar tres años más en la Cámara Baja.

Ver para creer.

El expriista, ahora morenista, Saúl Huerta, al igual que Alejandro Carvajal, Julieta Kristal Vences Valencia e Inés Parra, también se encuentran en esa lista dorada y pretenden seguir viviendo del erario, pasando a la historia como los primeros cinco diputados en repetir en su cargo.

Aunque el caso de Miguel Carrillo Cubillas llama la atención por ser primo de Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena, el nombramiento de René Sánchez Galindo, exsecretario de gobernación municipal, fue la revelación de la lista que concluye con Raymundio Atanacio Luna, el único legislador local que busca dar el brinco a la federación.

Al final, confirmamos lo que era más que evidente, que está famélica la caballada de Morena para ganar esas curules.

Pero cómo en Morena todo puede pasar hasta el minuto previo al plazo de registros, al cierre de esta columna recibí un comunicado en donde la Comisión Nacional de Elecciones reiteró que estos nombres pueden no ser los definitivos, porque “se darán a conocer las candidaturas por el principio de mayoría relativa a más tardar el 29 de marzo de 2021 y las correspondientes al principio de representación proporcional”.

Es decir, que seguirá la guerra intestina una semana más, mientras esperan a que el dedo de YSQ no cambie de opinión.

Pobre Morena, tan lejos de sus votantes y tan cerca de López Obrador.

Morena sin pies... ni cabeza

Por segunda ocasión, los dos bandos principales de Morena en el estado se enfrascaron en dimes y diretes. Más allá de las acusaciones por desvíos, derroches y ventas de candidaturas, los morenistas deberían de darse cuenta que su mayor enemigo está entre sus propias filas.

Llevan más de dos años siendo gobierno, estatal y municipal, con la mayoría en el Congreso y es la hora en que no han logrado los consensos necesarios para impulsar a figuras que realmente los representen.

Mientras sigan peleándose como perros y gatos, difícilmente podrán salir con ese mensaje de unidad que tanto andan pregonando algunos precandidatos.

No lo digan en voz alta, pero estos pleitos internos son oro molido para la oposición que ciertamente, tampoco ha sabido aprovecharlos.

¿Despertarán a tiempo de esta pesadilla?

Veremos y diremos.