Quiubo, banda intolerante. Una entrega más en las que este héroe de barrio les trae la información más certera del pancracio político de Puebla.

Así que agárrense porque me les vengo.

**********

Su héroe de barrio andaba echando la meme bien a gusto cuando, de repente, se armó la rebambaramba noticiosa.

Acá entre nos, con santo callo que me cargo está complicado que me pesquen desprevenido, pero la detención del diputado federal poblano Benjamín Huerta por tocamientos a un chamaco sí me agarró en curva.

Y es que, como buen escándalo político, andan sembrando versiones por todos lados, pero su servilleta les va a contar lo que está comprobado.

En la madrugada de ayer, la poli le cayó al diputado morenista en un hotel después de que los empleados del lugar reportaron que Don Benja, de acuerdo al chavito de 15 años, quiso abusar sexualmente de él.

Los hijos del tlacoyo mediático quisieron darle la vuelta a la tortilla filtrando que el chamaco que lo denunció en realidad le había robado la cartera. Aunque, nomás hay que saber leer pa' darse cuenta que en la tarjeta informativa de la poli chilanga es el chiquillo quien denunció.

Efectivos de la #SSC detuvieron a un hombre señalado como posible responsable de realizar tocamientos a un menor de edad, en la @AlcCuauhtemocMx. https://t.co/6FYgFcozqt pic.twitter.com/0NHiVrEgsb — SSC CDMX (@SSC_CDMX) April 21, 2021

Esto se pone pior porque el chamaco dijo a los polis que se encontraba con Don Benja por "cuestiones de trabajo". Ah cabrón, ¿desde cuándo un diputado de 63 años le anda chambeando en un hotel con un colaborador de 15 pirulitos en plena madrugada?

Pero, como diría nuestro Don Rafa, lo mejor estaba por venir porque horas después resulta que el Benja, bien responsable de su deber en San Lázaro, ¡pudo votar a favor de la reforma a la Ley de Hidrocarburos a distancia!

Aja la baraja: ¿lo liberaron para que votara o votó porque lo liberaron? Ay, mi fuero, qué harían los pinches desgraciados, digo políticos, sin ti.

Pa' agregarle una pizca más de descaro, el legislador poblano más chambeador que existe aseguró ser "inocente" y estar "seguro que la verdad saldrá a la luz".

¿Dirá en su caso que sí era su cuerpo, pero no fue su cuerpo? ¿O cómo era?