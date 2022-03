Santo mensaje que lanzó el góber Barbosa luego que se diera a conocer un video de una pachanguita que se armó en la zona de la terraza "Corona Lounge" del Estadio Cuauhtémoc al terminar el encontronazo entre el Puebla y Santos Laguna.

Y es que todo iba bien sedita entre la afición, el gobierno y la directiva camotera, en el primer partido de local después del terror vivido en Querétaro, cuando resultó que les terminaron jalando las orejas.

Unos pocos aficionados fueron cachados echando el reventón cuando el estadio ya estaba vacío, con las luces medio apagadas y listos pa’ casi casi, bajar la cortina.

Resulta que a la primera de cambio, el góber salió a calmar las aguas y advertir que de inmediato habrá reunión exprés con la directiva camotera, pa’ ver de qué iba la movida.

Aprovechando el baile dejó un mensaje claro pa' toda la banda en el Cuauhtémoc: la cancha de la Franja no es zona de tolerancia ni cantina.

Semejante chistecito no cayó nada en gracia en Casa Aguayo. Es más, hasta advirtió que eventos como ese no se tolerarán.

¿Será que ésta tarjeta amarilla haga retumbar al mismísimo Cuauhtémoc?

Por lo mientras, una cosa es cierta: los protocolos de seguridad en el estadio andarán bajo la lupa, pa’ ver si en algo se falló y si habrá que apretar más duro las tuercas.

Además, cuentan los que saben, no se descarta que la venta de chupirul esté en la mesa, pa’ ver si continúa o de plano se le dice “adiós” al quita sed de la mala.

Deveritas que “justos pagamos por pecadores”, y nomás por no aguantarse las ganas de armar el after en territorios menos pamboleros.

Ojalá que los carnales futboleros no salgan perjudicados por unos cuantos que no supieron enfiestarse sin afectar a los demás, y por su culpa toda la afición camotera termine como el payaso de las cachetadas.