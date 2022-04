Tolerancia, respeto y pluralidad son los valores que presumió Ricardo Monreal en un comunicado de prensa en el que también subraya que 8 de cada 10 asuntos del Senado se aprobaron por unanimidad.

Lo anterior se inscribe en el contexto de la entrega que realizará el presidente Andrés Manuel de sus dos próximas iniciativas para la Reforma Electoral y la reforma para anexar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Es claro que ambos políticos emiten un mensaje que no se ha dicho, pero que está en el aire: Ante el fracaso que representó Nacho Mier, AMLO buscará otra puerta.

Ricardo Monreal tiene algo que a Mier le falta: oficio político y es justamente eso, lo que requiere el presidente para que alguna de sus peligrosas puntadas pasen por la Cámara Alta, por la Baja y así puedan concretarse.

La tarea no será nada sencilla y para ello requerirán de tejer muy fino, de pactar en lo oscuro y hasta de reconocer que sin la oposición, por mucho que le duela a López Obrador, no podrá avanzar.

El costo de haberle encargado una tarea tan delicada como la Reforma Eléctrica a un improvisado como Nacho Mier está resultando tan caro para López Obrador que él mismo tendrá que recibir este jueves por la mañana a los diputados que invitó a su casa. Según sus propias palabras, están “todos” convidados.

Más allá del morbo de saber si quienes han señalado -justificadamente- los excesos del presidente asisten o lo desairan, lo importante será conocer qué tan lejos sientan a Nacho Mier, cuál es el tono de la interlocución y hasta los saludos con panistas y priistas.

Pero pase lo que pase usted puede estar seguro que la derrota legislativa que representen las nuevas iniciativas presidenciales siempre contarán con el sello de Mier Velazco quien aunque no lo quiera ver, cada día entierra más sus sueños de ser gobernador.

Cosa de ver, que en Tecamachalco donde tenía su “feudo” y su hijo gobierna, la población comienza a repudiarlo ante el aumento desmedido de las ejecuciones que lo mismo acontecen al mediodía frente a la Universidad Tecnológica que durante una mañana cualquiera en el centro del ayuntamiento.

La Reforma Eléctrica no sólo electrocutó la hegemonía de Morena, acabó también con los sueños guajiros de Mier Velazco, pero no se lo diga en voz alta, no lo vaya a despertar.

15 años y cero muertes

Cuando en la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal se aprobó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la capital, uno de los argumentos fue que así se evitaría que mujeres siguieran muriendo en clínicas clandestinas tras procedimientos inadecuados.

Desde que es legal el aborto en la capital del país ninguna mujer ha muerto desangrada por causas relacionadas a su embarazo.

Es un ejemplo vivo de que respaldar derechos desde los congresos evita muertes de niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres; y sólo por eso deberían nuestros diputados de salir de su letargo y ahora sí, despenalizar el aborto en Puebla y dejar un marco legal lo suficientemente firme para que las mujeres que tomen esa decisión lo hagan con todas las garantías posibles.

¿Atenderán el reclamo o como las anteriores legislaturas, darán largas al tema hasta que los tiempos electorales los acorralen y entonces decidan que no es el mejor momento para ello?

Veremos y diremos.