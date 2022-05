Tremendo perro oso el que se andan rifando varios funcionarios municipales, allá por los rumbos de las Cholulas, pos cuando no les anda quedando grande la chamba, solitos quedan exhibidos como verdaderos novatos.

Y es que mientras pitufos, tricolores y amarillos no se cansaron de echarle tierra a los gobiernos morenistas de San Andrés y San Pedro, la Netflix terminaron por morderse la lengua a la primera de cambio.

Cuando no se les andan revelando los tiras por falta de pago, cumplimiento de acuerdos y hasta mentados errores en el SAT, la cosa se pone color de hormiga cuando los meros funcionarios se les “lengua la traba” pa’ hablar de lo que según serían expertos.

Si no me creen, ahí está el caso del Ayuntamiento de Paola Angón en San Pedro Cholula. La pobre administración apenas se estaban sacudiendo la modorra de la santa exhibida por no publicar a tiempo la Ley de Egresos 2022, cuando en una de esas, hasta la noche se les vendrá encima.

Y cómo no, pos si el gobierno de la Pao podría estar en la tablita al no cumplir con la mentada transparencia que muchos la hacen de a jamón, pos nomás cuando de elecciones se trata.

Si no se tienen “los pelos de la burra” pa’ saber en qué gastar el varo, ¿cómo anunciar a los cuatro vientos programas tan fregones como el de bacheo?

Pos así merito le pasó al novato, digo al flamante secretario de Infraestructura de San Piter, Carlos Carpinteyro. Y es que por querer verse como el todas mías del bacheo en entrevistas con medios, dejó ver que le falta harto callo pa’ andar tirando verbo.

Eso sí, mis carnales, el porte no le falta, ni mucho menos andar peinado a la última moda, pero a la hora de rajar datos de su chamba no queda pa’ nada bien parado.

Hasta parece que cuando habla, del guión no saliera ni pa’ saltarse una coma de lo que debe decir. No es pa’ menos, pos si una cosa es cierta es que le anda quedando grande el saco.

Harta ámpula ha levantado su presencia en el cargo, pos en los corrillos del ayuntamiento dicen que su pleca en el gabinete es por puro compromiso familiar.

Resulta que el secretario municipal es sobrino de José Luis Carpinteyro Lazcano, director del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de San Piter, y pareja sentimental de la mismísima presi municipal.

Dicen los que saben que, pa'l tío Pepe, justificar la preparación y dote de chamba del Charlie en una de las secretarías donde más lana se gasta ha sido un dolor de cabeza.

¿Habrá alguna relación entre la opacidad en el Ayuntamiento de San Piter con el mentado programa de bacheo?

Conste, nomás son preguntas.