¡Vaya, vaya, Tacubaya!, harto ojo tendrá que poner la SEP con el tremendo negocito que se anda armando al interior de las escuelas públicas, pos de buenas a primeras se pasan por el arco de triunfo su autoridad y aplican la ley del monte, a diestra y siniestra.

Así como lo leen, mis valedores, y es que pareciera que los Comités de Padres de Familia, y hasta los directores, le tomaron la medida al secretario, Melitón Lozano Pérez, al grado de hacer su cochinero sin rendirle cuentas a nadie.

Ahí está el caso de la Secundaria Técnica 60, una de las escuelas con más tradición en todo San Manuel, donde las irregularidades estarían al por mayor, sin que la SEP meta orden.

Y es que mi chismoso educativo ya rajó chipotle que en el Comité de Padres de Familia se andan pasando de tueste, al exigir a la banda que pague mil 200 morlacos por cuotas escolares, y si no, impedirán a los morritos ser reinscritos pal’ nuevo ciclo escolar.

Foto: Cortesía

Ahí no queda la cosa, mis valedores, pos si de a perdis los padres de los chavos de tercer grado no pagan a la de a Wilbur, ya habrían amagado con no soltarles los certificados pa’ entrar a las prepas.

Así que los jefes pagan o pagan, de lo contrario, la educación de los jóvenes está comprometida a costa de la “Operación Marmaja” que, ya encarrilados, toleraría la misma dirección de la Técnica 60.

Pos aunque es ilegal cobrar las mentadas cuotas escolares, la dirección está de acuerdo con condicionar las inscripciones, incluso, mis carnales, ya se pactó que el miércoles los padres de familia deberán a caerse con la lana o, de a perdis, comprometer la feria.

Es más, pa’ rematarla, la cuota subió de mil a 1 mil 200 varos por aquello de la mentada inflación, y nomás por supuestos acuerdos de reuniones que los padres de familia inconformes han desconocido sin que las autoridades de la SEP los escuchen.

Foto: Cortesía

Y no es por nada, carnales, pos lo que terminó por encender las alarmas entre los jefes, es que el varo condicionado tendrá que ser depositado en una cuenta bancaria que no pertenecería a la propia escuela, sino a quien se identifica como la tesorera.

¿La Netflix, banda, a poco la SEP no sabe los chanchullos que se arman en las secundarias?, ¿De qué sirven las mentadas supervisiones escolares que debieran cuidarle las manos a los directores y evitar estos cochineros?

No es por alertarlos, banda, pero se imaginan, ¿cuánta lana se anda saboreando el Comité de Padres de Familia, que no podría fiscalizarse por ser depósitos entre particulares?

En una de esas, hasta el SAT podría meter las narices pa’ saber cómo se podría justificar el ingreso masivo de lana a una cuenta personal.

No es menuda cosa, banda, por eso urge que la SEP se sacuda la modorra y le entre a detener los abusos que sufren las familias por gente sin escrúpulos, pos la educación, ¿no debe ser primero?

Ahí se las dejo al costo.