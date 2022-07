Este viernes serán aprobadas las nuevas tarifas del servicio de agua en el pleno del Congreso de Puebla, lo cual generará un fuerte compromiso para la empresa privada encargada de la concesión.

Ahora Agua de Puebla para Todos, no solo tendrá que dar un buen servicio, sino ya no tendrá excusa para no hacerlo, ya que contará con los suficientes recursos económicos.

Pero, sobre todo, porque todos los ojos de Puebla estarán en ellos.

Lo bueno del asunto, es que el incremento no es tan gravoso como pretendían, ya que estaba el proyecto de un 31% más, lo que las autoridades estatales les negaron.

Finalmente quedó en 4 por ciento para uso doméstico y 7.6 por ciento para empresas o industrial.

Ahora, tras una revisión en Comisión del Congreso, los diputados locales aprobaron la nueva estructura tarifaria para el suministro de agua potable conforme a lo previsto en la Ley del Agua para el Estado de Puebla.

Pero no fue tan fácil y a ciegas, sino que se establecieron una serie de condonaciones, descuentos y beneficios para ciudadanos de las colonias más vulnerables.

Una de las más importantes condiciones para aplicar los criterios de la estructura tarifaria es que la concesionaria cumpla con el plan de inversión.

La nueva estructura tarifaria aplicará a la zona de cobertura de la concesionaria en los municipios de Puebla, Amozoc, Cuautlancingo, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Santa Clara Ocoyucan.

También, por ejemplo, resultarán beneficiados usuarios que se encuentren al corriente en sus pagos, a quienes no se cobrarán los medidores antes del 30 de septiembre, tiempo en el que deberán solicitarlo.

También los legisladores lograron en la revisión que se aplique 75 por ciento de descuento en los adeudos históricos de ciudadanos, si pagan antes del 10 de septiembre.

Otro buen descuento, es el del 50 por ciento a quienes se regularicen entre el 11 y 20 de septiembre y 25% menos a los usuarios lo hagan del 21 al 30 de septiembre.

También se podrán regularizar los adeudos con una condonación del 100 por ciento en multas, recargos y accesorios, si los cubren hasta el 31 de octubre de este año.

Estaremos pendientes.

La nueva integrante ITAIPUE

También este viernes en el Congreso se votará por la nueva integrante del Instituto de Acceso a la Información Pública de Puebla (ITAIPUE).

Incluso la terna final se la adelantamos desde la semana pasada antes que nadie: Rita Elena Balderas Huesca, Laura Elizabeth García González y Norma Estela Pimentel Méndez.

Y desde hace más de dos semanas le dijimos que aunque las nominadas tienen buen perfil, la favorita es Balderas Huesca.

Todo a pesar que desde el interior del ITAIPUE, la morenovallista y ex comisionada Laura Marcela Carcaño Ruiz, pretenden impulsar a Laura Elizabeth García González, quien trabaja ahí.

Informé en este espacio en su momento, que la labor de Laura García como la actual coordinadora general ejecutiva del ITAIPUE, ha dejado mucho que desear, calificando a conveniencia a los sujetos obligados al ser la encargada de las evaluaciones.

En tanto, Norma Estela Pimentel, aunque también tiene buenas credenciales, su cercanía que tuvo tanto con Claudia Rivera Vivanco, como con José Juan Espinoza, la alejan.

Por eso Rita Elena Balderas Huesca, por sus buenas credenciales, las tiene todas de su lado.

Tiempo al tiempo.