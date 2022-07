Con el banderazo de salida que dio el gobernador, Miguel Barbosa, el rostro de algunos secretarios comenzó a tener mucha más presencia, al grado del exceso.

Durante dos años fue difícil conocer cuáles eran las actividades públicas del secretario de Educación Pública, Melitón Lozano. Pocas veces se supo de acciones de su dependencia en planteles del interior y salvo ser orador en uno o dos eventos oficiales, su presencia parecía más un mito que una realidad.

Sin embargo, en las últimas tres semanas el área de comunicación social de la SEP Puebla se ha puesto las pilas y comparten hasta tres boletines con sus respectivas fotografías y videos en un solo día.

Pareciera que “algo” los motiva cada día a presentarse como una de las secretarías con más tareas y lo mismo entregan libros para preescolar en la zona de Chignahuapan que hacen una premiación para los alumnos que ganaron la “Olimpiada del conocimiento infantil”.

Y ojo, no estoy diciendo que sea malo que a mitad de la administración decidan acelerar e informar las acciones de la dependencia, lo que quiero subrayar es que resulta muy oportunista que después de que el secretario reveló sus aspiraciones electorales para 2024 entonces sí se pongan a trabajar.

La otra cara de la moneda

En contraste con la reacción de Melitón Lozano, tenemos a un secretario de Salud que durante toda la pandemia ha estado cada mañana informando de los contagios, de las medidas de prevención, de las campañas de vacunación y hasta de acciones mundiales a las que Puebla se ha sumado.

El trabajo de José Antonio Martínez lo mismo ha sido reconocido públicamente por la federación que por el gobernador, Miguel Barbosa.

Y no sólo las autoridades han subrayado el gran desempeño del doctor Martínez. Ciudadanos de a pie han tomado con sus celulares fotografías del médico que después de entrenar para el maratón, estar en la mañanera, atender las protestas de personal sanitario y tratar de resolver los cientos de carencias que el sector salud históricamente presenta, se da tiempo para ir a las jornadas de vacunación a inyectar a adultos mayores, jóvenes y niños contra la Covid.

En el regreso de los Martes Ciudadanos, Martínez García fue quien se llevó la foto al informar del programa de cirugías que se realizarían y se realizan en el hospital móvil, un “iglú” que permite acercar los servicios de salud a comunidades en donde difícilmente se pueden programar las intervenciones quirúrgicas.

Y si usted se pregunta cuántas veces José Antonio Martínez se ha destapado o ha levantado la mano para buscar la candidatura a la gubernatura en 2024, le respondo que cero.

Tanto así que el propio gobernador, con su particular sentido del humor, le ha dicho en público: “no le saque doctor, no le saque”.

Así las dos caras de la moneda, las enormes diferencias entre esta vocación real y la “vocación oportunista”.

Este lunes la pregunta estará en el aire es: ¿se destapará el doctor?

Quizá el marco de las "Rehabilitaciones en la red hospitalaria de la Secretaría de Salud" sea el ideal para el corcholatazo. ¿Le entrará el doctor?

Veremos y diremos.