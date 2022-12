¡Vaya, vaya, Tacubaya!, no cabe duda que pa’ treparse en un ring “hace falta un poca de gracia y otra cosita”, pos la lona del cuadrilátero es más sagrada que cualquier intentona de querer echar rostro pa’ fines electoreros.

Así merito habría que cantársela al diputado federico por el PAN cemitero, Mario Riestra Piña, quien ha estado muy al tiro pa’ dejarse ver en la escena pública y darse sus bañitos de pueblo.

Cómo no, si en su última aparición en el marco de los festejos guadalupanos no dejó de presumir en el Tuister, y donde pudo, cómo se la pasaba bomba entre tanto valedor camotero.

Así como lo leen, banda, el Mayito no desaprovechó la oportunidad pa’ subirse en un cuadrilátero allá por la zona de la 14 Poniente, el cual sería pal’ show de lucha libre y una pelea de box.

Y es que no se trató de mostrar su valentía panista, nel, al contrario, terminó por “darle al traste” cuando en vez de echarse unas maromas, se puso a lanzar al respetable cuanta pelotita de plástico pa’ poner el ambiente y, de pasada, verse como todo un valedor.

El diputado federal @marioriestra presente en el 40 Aniversario Guadalupano de la 14 pte. La Comisión Beto Chelín llevan a cabo una función de #Box y #LuchaLibre para toda la afición poblana. 🎥@japero14 pic.twitter.com/1DUv1uptvs — La Capital Noticias (@LaCapitalPuebla) December 12, 2022

Pos ya que andaba en esas, hasta más porras y menos chiflidos se hubiera llevado si se rifaba un tirito con su mero mero héroe del barrio, pa’ sacar a relucir “los peligrosos” y dos que tres llavecitas.

Y es que por más que se diga que fue invitado por los organizadores del evento, la Netflix, está del nabo que hasta en los festejos guadalupanos tengan que soplarse a los polacos pitufinos.

O qué, ¿a estas alturas nos vamos a creer las buenas y desinteresadas intenciones de quienes ya le apuntan con metralla a fletearse una candidatura en el 2024?

Pos, nel, banda, uno tendría que ser harto ingenuo pa’ no darse cuenta que hasta el Mayito “no da paso sin huarache”, sabe muy bien a qué orejas susurra y por dónde se trepa al ring populacho.

Cómo no, si el tiempo corre y mientras más reflectores atraiga pa’ su causa, será más fácil saber si le alcanzarán las cuicas pa’ colarse por una candidatura.

Lo malo pal’ Mayito es que los carnales guadalupanos bien que tienen memoria, y por más que le entren al jolgorio y salgan machines en las fotos del Tuister, saben cuando son usados y no perdonan.

Si no, pa’ qué tanta necedad, banda, lo que buscaban los poblanos no era otra cosa que vivir su fe, rifarse unas chalupas fregonas y mandar a chiflar a su máuser a los sabrosos de las cuerdas, no ponerse a aplaudir a cuanto político se apareciera.

No vaya a ser que luego le salga “el tiro por la culata”, y no le alcancen las canicas ni con el repudio a las reformas federicas, conste que la forma es fondo.

Ahí se las dejo al costo.