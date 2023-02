Hacia finales de 1800s un par de hermanos franceses –los Montgolfier– cristalizaron el sueño de los hombres y los pájaros enfermos, volar. Claro, con un globo aerostático, pero el primer paso estaba dado. De entonces a la fecha la diversidad de aeroplanos, aviones y demás aparatos nos han permitido explorar en tres dimensiones nuestro planeta.

Con tal cantidad de tecnologías hubiese sido difícil imaginar que los globos tuvieran relevancia de nuevo, aunque justamente eso pasó a inicios de mes, cuando un globo espía chino dominó titulares.

Fueron precisamente los chinos quienes incorporaron al arte de la guerra el uso de globos para comunicarse a grandes distancias. Ahora, casi dos milenios después, los chinos le dieron un nuevo giro usando tecnologías que permiten tomar fotografías de alta precisión.

Exactamente hace un mes el globo fue avistado en la costa oeste de EUA. Una semana después, tras haber atravesado la totalidad del continente, fue derribado por un moderno avión F-22.

Esto no es raro, los países se espían y tan solo en la presidencia de Trump se dieron tres eventos similares que no fueron reportados al público, lo que se puede identificar se puede explicar. Lo que ha sido rarísimo son los más de 400 fenómenos aéreos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés) que se han reportado.

Por supuesto que pensará que son reportes de trasnochados o consumidores de sustancias, nada más equivocado. El Pentágono fue quien advirtió de estos fenómenos observados por pilotos y otros miembros de los servicios norteamericanos.

Las descripciones son de lo más variadas. Desde globos que parecían irse desinflando, hasta objetos esféricos que se movían desafiando las leyes de la aerodinámica moderna.

Lamentablemente, si me permite el pesimismo alienígena, lo más probable es que sean tecnologías no identificadas, antes que seres del espacio sideral visitándonos. Lo cual pareciera ser más grave. Si Estados Unidos y su personal de élite no puede identificarlos, ¿dónde quedamos nosotros como mexicanos?

En México el espacio aéreo fue titulares hace algunas semanas, cuando fue aprobada la Ley de Protección del Espacio Aéreo, donde toralmente se transfería el resguardo y vigía del espacio aéreo de la Secretaría de Comunicaciones a la SEDENA. El país, de acuerdo con los últimos datos, registra cada 36 horas una aeronave realizando actividades ilícitas; lo que se traduce en –lo que sabemos–135 mil millones de pesos de cocaína que se mandan a EUA vía aérea. Nos aterrizan mañana los marcianos en Metepec, Atlixco, y primero nos enteramos por Jaime Maussan que por nuestras autoridades.

Tesla hasta en la sopa

El día de mañana el excéntrico director de Tesla, Elon Musk, tendrá su conferencia de inversores en Texas. En este evento el magnate dará “importantes mensajes”, pero el que nos importa como mexicanos será la sede de su nueva fábrica de autos eléctricos.

Nuevo León se mosqueó por presumirlo mucho, Hidalgo se cebó por exceso de privacidad, ¿Puebla dará el campanazo? Espérese a mañana y veremos un desenlace que decepcionará a más de uno.