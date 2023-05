Ya perdí la cuenta de las veces que los representantes de la 4T hablan de austeridad, de cuántas ocasiones Nacho Mier se ha llenado la boca de asegurar que cumple con los mandatos de “no mentir, no robar y no traicionar”.

Sin embargo, pareciera que una vez más, la incongruencia es el sello de una representante de la 4T.

En estos días, la diputada Daniela Mier, hija de Nacho, ha visitado Las Vegas para…

En palabras de ella, para asistir a eventos con líderes migrantes en representación de su padre, el coordinador de los diputados federales.

Esta primera incongruencia nos lleva a preguntarnos, quién pagó los boletos de avión, el hospedaje y los viáticos de la morenista. ¿Fue el congreso de Puebla o los recursos salieron de San Lázaro?

Foto: Especial

¿Hostilidad?

Además de mirar por encima del hombro a los connacionales, Danielita pensó que aquella frase de “Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas”, era literal.

Así que más tardó en adecuarse al clima que en despotricar contra el gobierno de Sergio Salomón, frente al Cónsul de México, Julián Escutia Rodríguez.

Palabras más, palabras menos, dijo que vivía la opresión de la administración estatal y que el gobierno actual es hostil con ella.

¿Eso mismo habrá pensado el día que Sergio Salomón la recibió en Casa Aguayo?, ¿Llama hostilidad a la reunión que sostuvo el gobernador con su papá?

Ante el líder migrante de la federación de poblanos en Las Vegas, José Rosas, Danielita también aseguró que en Puebla trabaja arduamente con grupos de artesanas, ¿en serio?

Foto: Especial

¿Austeridad?

La incongruencia y las mentiras de Danielita no pararon en los dichos ante el Cónsul y el líder migrante, también rompió con el llamado a la austeridad que tantas veces ha pregonado Andrés Manuel.

Desde el otro lado del Río Bravo nos cuentan que la “chica dorada” decidió que el hotel donde pasaría sus noches en Las Vegas fue el Bellagio.

Foto: Especial

El mismo donde una decena de películas se han filmado y que es famoso por sus fuentes, su casino y hasta la producción “O” del Cirque du Soleil.

En promedio, una noche en una suite de gama media, ronda los 20 mil pesos mexicanos, algo que supera, por mucho, la llamada austeridad republicana.

¿Qué diría AMLO si sabe que la hija de una corcholata es una mujer fifí?

Veremos y diremos.