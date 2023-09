Verdadero perro oso el que terminó por rifarse la presi municipal de San Martín Texmelucan, Norma Layón, luego de haberse hecho pasar por dizque encubierta pa’ torcer en la movida a personal de tránsito que se la pasan exigiendo mordidas a conductores.

Y es que a la Norma se le ocurrió la brillante ideota de montar tremendo chou de tres pistas, según pa’ documentar todos los chanchullos y tropelías que cometen sus propios empleados.

Así como lo leen, banda, y pa’ eso se disfrazó al merito estilo de “Jefe Encubierto”, pa’ descubrir el mentado hilo negro de la corrupción a cargo de los perros de San Martín.

Es más, dizque pa’ darse color y atendiendo las denuncias ciudadanas de todos los valedores que han sido víctimas de los gandallas de tránsito, se enfrascó en menuda peluca, lentazos de sol y hasta acento chilango pa’ no ser descubierta.

Como arte de magia en los límites de Texmelucan con Tlaxcala, pos que le cae la voladora a la troca en que viajaba, sólo pa’ pedirles que se mocharan con unas lanas pa’ no ser multados.

Y es que según por traer placas foráneas y no contar con documentos, todo se podía arreglar con la vieja confiable de “ponerse con la del Puebla”, y meterle pata pa’ salir en chinga del apuro.

Como quien dice, “ojos que no ven, marmaja que no siente”, pero ahí no quedó la cosa, mis culebras, pos la Norma terminó revelando su identidad y ponerle a todos senda exhibida en redes sociales, o al menos eso parece.

Pos la Netflix, quedan un chingo de dudas en tan “noble” acción de la Norma, pos, ¿apenas se dignó ella y su clan municipal hacer caso a las denuncias por todas las chicanadas de los corruptos de tránsito?

Sí, mis carnales, ¿apenas a estas alturas de su gobierno le entró la preocupación por hacer caso y no voltear pa’ otro lado, como acostumbra?

Y ya que estamos encarrilados, ¿pa’ cuando se trepará en las patrullas y dar rondines de vigilancia y atender a los chambeadores que a diario viven la crisis de inseguridad en San Martín?

No, pos si ahora sí hace caso a las denuncias, hay un friego de tela de dónde cortar y no sólo caer en protagonismos de videos pa’ terminar “tapando el sol con un dedo”.

Es más, pa’ muestra un botón, mis carnales, ¿lo mismo hará la Norma pa’ desarticular las bandas de malandros que asaltan y balean a quienes buscan comprar naves por el Face?

La cosa está que arde en Texmelucan, y por más que busque mejorar su imagen rumbo al 2024, “lo que se ve no se juzga”.

Por cierto, mis valedores, ¿pa’ cuándo se hará oficial ante Doña Justicia la limpia que prometió la Norma entre los agentes de tránsito?

No vaya a ser que el chou haya quedado nomás en la cámara.

Ahí se las dejo al costo.