En qué desmadrito se terminó convirtiendo la repartición de las candidaturas al Senado de la República, desde las tripas de la Cuarta Transformación hasta la alianza opositora.

Y es que conforme avanza el tiempo, los partidos han hecho lo imposible, pa’ irse agenciando lo más posible cada uno de los espacios disponibles pa’ la Cámara Alta.

Como quien dice, en el estira y afloja han salido a relucir puros colmillos retorcidos, estrategias zalameras, hasta encerronas públicas y en lo oscurito, pa’ lograr el ansiado cometido.

Pa' ejemplo perfecto lo que andan viviendo los compadres del PRIANRD donde nomás no terminan de cuajar los acuerdos, en especial entre el diputado local Jorge Estefan Chidiac, y el cabecilla tricolor, Néstor Camarillo Medina.

Y es que pa’ no variar, las posiciones en el Senado han sido la excusa pa’ no saber quien la está cantando sabroso, y quien nomás terminó saliendo al quite.

De entrada, Chidiac reveló sin tapujos que al interior de la alianza PRI-PAN-PRD, a los pitufos les tocaba las candidaturas de Lalo Rivera pa’ la casona de El Alto, y Mario Riestra pal’ Charlie Hall.

Y así casualmente la primera fórmula pal’ Senado caería en manos de los tricolores, pero nel, ahí jaló las amarras Néstor Camarillo pa’ decir que pos iban tranquis, no tan adelantados.

Con estas idas y vueltas, ¿habría cambios tan radicales, como pa’ descuadrar la repartidera del pastel?

Y si a esas vamos, mis culebras, con los morenos y sus aliados la cosa también está que saca chispas al Senado, sin aún definir cómo la habrán de barajear rumbo al ayuntamiento capirucho.

En esas mismas, pa’ la primera fórmula lleva mano Morena, seguido del mismísimo Partido del Trabajo, posición nada despreciable pa’ los intereses del poder.

Pos eso sí, mis valedores, no todo es risas y diversión, pos en cosa de nada la secretaria general morenista, Citlalli Hernández, advirtió que nomás se trata de una lista tentativa.

Como quien dice, todo puede cambiar de la noche a la mañana y, de paso, repartió candela al cantarla que todos los aspirantes tendrán que salir nuevamente en los resultados de encuestas.

Si para Puebla se mantiene la lista con el PT siglando, ¿quién más le podría hacer sombra a Liz Sánchez?

Habrá que estar bien pilas de cómo se confirma la baraja poblana pal’ Senado, pos cada vez son menos las joyas de la corona que siguen en juego pal’ 2024.

Ahí se las dejo al costo.