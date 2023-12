La falta de medicamentos, que en muchos casos repercutió en el deterioro de la salud de los mexicanos o peor aún, causó la muerte de quienes necesitaban los fármacos para sobrevivir, no fue fortuita.

Las recientes investigaciones periodísticas como “El Clan Biomédica: negocios, corrupción y complicidades detrás de la mayor empresa fantasma del sector salud” de Tojil o “El Clan” de Latinus dan pie a considerar que se trató de un plan maestro maquiavélico.

Al grito de “el fin justifica los medios” el gobierno de Andrés Manuel generó un caos en la distribución y el desabasto de medicamentos en el sector público del país.

Acto seguido, su hijo, Andrés Manuel López Beltrán, amigos de su hijo “Andy” y personajes estratégicamente colocados como Javier Tapia Santoyo, actual Jefe de Administración del Instituto Politécnico Nacional (IPN), comenzaron a realizar millonarios negocios.

A Tapia, por ejemplo, sus contactos en la Dirección del Departamento de Mantenimiento y Contrataciones del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE le sirvieron para comenzar la entrega de contratos y adjudicaciones.

Bajo el pretexto de la urgencia para surtir los medicamentos, la firma Interacción Biomédica SA de CV está incluida en una red que habría obtenido 3 mil 300 millones de pesos del erario federal.

La red, como supondrá, se compone de prestanombres, empresas factureras, instalaciones fantasmas y pese a estar en listas negras de Cofepris y la SHCP fue beneficiada por la administración de AMLO.

En el caso de Jorge Amílcar Olán Aparicio, amigo de “Andy” López Beltrán, los contratos con el gobierno de AMLO también son millonarios. Romeric, la empresa tabasqueña de Amílcar recibió en 2022 un contrato para surtir medicamentos por más de 304 millones de pesos.

La corrupción, esa asquerosidad que tanto critica Andrés Manuel, comienza a salir a flote. Está claro que el propio AMLO incumple con su falacia de “No mentir, no robar y no traicionar”, pero hacerse millonario a costa de la salud y la muerte de los mexicanos no tiene nombre.

El músculo guinda

Durante tres días, la 4T muestra sus armas y la estructura que ha construido en Puebla durante estos años.

Ayer más de 5 mil personas se dieron cita en Acatlán para escuchar a la precandidata presidencial de Morena, quien arropada por Alejando Armenta fue vitoreada.

Para el resto de la gira de Claudia Sheinbaum, que incluye hoy Tehuacán y mañana Atlixco y Amozoc, también se esperan importantes concentraciones.

Más allá de un recorrido electoral, su visita está evaluando la operatividad de sus equipos, se trata de un examen muy a tiempo. En caso de ser necesario se podrán ajustar tuercas sin poner en riesgo la elección, pero hasta el momento, la prueba del ácido ha sido superada.

Morena y la 4T están vivas en Puebla y Sheinbaum, conocedora del importante padrón electoral de nuestro estado, vino a prender la maquinaria.

Un olé largo, hondo y profundo para la Corte

La resolución de la SCJN que deja sin efectos la suspensión otorgada por un juez federal, que impedía la realización de corridas de toros en la Plaza México es una decisión que ratifica la credibilidad de una de las instituciones más lastimadas en este sexenio.

Salvaguardar las corridas de toros es una decisión que va más allá de los festejos en sí. La determinación pone a salvo uno de los animales más majestuosos e imponentes que habitan en el orbe: el toro bravo.

Hoy la fiesta de los toros goza de cabal salud; y el Relicario espera el momento de reabrir sus puertas y celebrar sus 35 años de vida.

Parafraseando al maestro Paco Malgesto, ayer en los patios de la Suprema Corte retumbó un olé largo, hondo y profundo.