Vaya encabronada la que se andan metiendo los maestros y varios administrativos en las entrañas de la Universidad Politécnica Metropolitana de esta Puebla camotera, luego de las promesas incumplidas de sus altos directivos.

Y es que están hartos de soportar los dichos de los mandamás de la uni, y traerlos del tingo al tango con la promesa de soltarles sus prestaciones de ley, ya están hasta la máuser de no ver la luz y quedarse chiflando en la lomita.

Cómo no, mis valedores. Mi chismoso universitario me contó lo hasta la madre que están de ver cómo por años se las vienen aplicando y no ven pa’ cuando les cumplan sus derechos chambeadores básicos.

Resulta que la UPMP, que se topa allá por los rumbos de la colonia Tres Cerritos, está conformada por algo así de 55 profes y unos 40 trabajadores administrativos.

Y como era de esperarse, lo mínimo que buscaría la banda asalariada es que tuvieran sus prestaciones al día, digo, más en tiempos donde la salud es primordial pa’ salir a romperse la madre por los alumnos.

Es ahí donde han estado exigiendo que los directivos los afilien al IMSS, pa’ no escatimar si es que tuvieran la urgencia de lanzarse con el matasanos.

Pero nel, nomás los tienen dorando la píldora que serán inscritos al Seguro Social de cuatrimestre en cuatrimestre, y nomás no llega el día.

Ya que andamos encarrilados, ahí no termina la cosa, mis culebras, pos resulta que luego de echar el ojo, los chambeadores ya se dieron color que ningún docente tiene el respaldo del IMSS, y casi, casi, háganle como quieran.

Lo que sí los puso bien encabritados es que sólo un puñado de administrativos sí tienen la prestación, banda, algo así como unos 20 y hasta menos.

Tos, mis culebras, ¿nomás pa’ unos cuantos se arma la balona y el resto, a chiflar a su máuser?

No por nada, exigen a las autoridades que investiguen el caso, no vaya a ser que se topen con un hoyo negro y se anden jineteando las prestaciones del IMSS.

Audi puede tronar

Hay que ponerle ojo a ver si se resuelve la amenaza de huelga en la planta Audi pos no se ha logrado ningún acuerdo con los chambeadores.

En la consulta interna, los chambeadores echaron por tierra la propuesta del aumento de morlacos en 5%, contra el 17% que se anda enjugando el Sindicato de la armadora, banda.

Aún está en la mesa que se armen las banderas rojinegras mañana miércoles, si es que no llegan a ponerse tablas con las exigencias de ambos bandos.

Lo cierto es que nadie quiere dar el brazo a torcer, y ya entre los agremiados se andan corriendo los rumores de la huelga.

¿Será?

Ahí se las dejo al costo.