Me cae de madre, manada, que apenas se terminaron las mentadas votaderas y ya arrancó la larga temporada de lamesuelas y cuida huesos en todos lados.

Pero especialmente en la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla (UPMP).

Pos resulta que aunque a la flamante rectora de la UPMP, Georgina Fierro Sosa, lo Varguitas no se le quita, ya anda viendo cómo hacerle la barba al góber electo pa' quedar bien y amarrársele al hueso.

El pedal pa' la Fierro es el santo muladar académico y administrativo que se carga en su universidad. ¿Quieren pruebas? Ahí les van.

Mientras cacarea el huevo de cómo le chambean pa' dar una educación de calidad, la Netflix es que nomás no cumplen con titular a los alumnos rezagados. Por ejemplo, hace unas semanas, en la graduación de la generación 2021-2024 entregaron pinches folder vacíos.

Así como leyeron, mis valedores. Más vacíos que las ganas de trabajar de la Varguitas Fierro y sus lacayos. Pos obvio que la sorpresita no nomás se vio en las tristes caras de sus alumnos sino en la de las autoridades que se prestaron pa'l numerito de la UPMP.

Ahí le van los nombres de los que quedaron retratados como payasos en representación del gobierno estatal y de la SEP: Adriana Galindo, de Oficialía de Gobierno del Estado, y Miguel Ángel Fernández Pérez, subsecretario de Educación.

¿Sabrán de la pinche burla que le hicieron a los alumnos y ellos como autoridades?

Ahora que se los contó su héroe de barrio, ¿se harán de la vista gorda y le aventarán la bolita al próximo góber y jefazo de la SEP?

Ya que andamos encarrilados, mis valedores, sería bueno que alguien le pregunte a la Georgina por qué se puso más bella con los sueldos de su banda más cercana.

Pero eso no es todo, banda. Oh no.

Y es que mi chismoso universitario también soltó el buche de que nuestra Varguitas le dio instrucciones a su secretario de Administración, José Omar Quiroz Sánchez, de ponerse a tapar todos los negocios que trae con sus proveedores, como tapizar 4 silloncitos por 300 mil pesos.

Así como nomás no sabe manejar una universidad, menos un coche literalmente pos ya chocó un Vento, propiedad de la universidad.

Pero pa' tapar este numerito y otros más, ya tiene chambeando al súper secretario de Administración, quien por cierto trabajó con el hermano de la rectora, el Fiscal Especializado de Combate a la Corrupción, Luis Francisco Fierro Sosa.

Cómo olvidar que su gente más cercana, como Quiroz Sánchez, se quedó suspirando por la dirigencia del Sindicato de los Burócratas en la época barbosista.

Al paso que va la UPMP, ya mejor que Diosito los ampare.