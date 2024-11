¡Qué tranza, mis valedores!

Hoy toca entrarle al tema de Agua de Puebla, esa empresa que le vende el agua a los poblanos como si les hicieran el favor de la vida.

Ya me cansé de oír los cuentos de terror porque sabes que abrir la llave en Puebla es un volado entre la salud y el desastre. Y si la diputada tricolor Delfina Pozos salió a repartir trancazos, créanme, no es porque los poblanos andemos de chillones, es porque esto ya no es agua, ¡es un veneno caro!

Pos resulta que la Delfina se aventó desde la tercera cuerda y dijo que pedirá sanciones contra estos meros vividores que manejan el agua. Nos ven la cara cada mes con el recibo y nos mandan un agua que ya ni merece llamarse así.

Pues con decirles que uno que otro valedor ya anda con dermatitis y enfermedades del estómago. Porque eso sí, ¿agua limpia y pura? Nancy. Pero el recibo, ése sí te llega puntualito, y bien inflado.

La diputada fue bien clarita: esta pesadilla de Agua de Puebla debe rendir cuentas en el Congreso. Este miércoles, tendrán que dar la cara Héctor Octavio Durán Díaz y Gustavo Gaytán Alcaraz, quienes están a cargo de esta charada que nos venden como servicio.

No sólo los poblanos andamos enfermos, ¿eh? También hasta los animalitos han sufrido las consecuencias, algunos hasta murieron por esta cochinada de agua.

Agua de Puebla lleva años cobrando por un agua que, si te la bebes, es más probable que acabes visitando al doctor que hidratándote.

Y no es por exagerar, pero aquí los poblanos ya andamos desconfiados de abrir la llave. Cada gota de esa agua parece más una ruleta rusa. Un día sales con comezón y el otro con una infección estomacal que te manda directo a la farmacia.

Aunque ya salió la diputada a decir que pedirá sanciones y que si de plano sigue re jodido el servicio buscará que se revoque el contrato. ¿Pero cuántas veces no han escuchado eso los jefazos de Agua de Puebla?

Me cae de madre que ya nos tienen medidos, saben que los poblanos estamos hartos y con la salud pendiendo de un hilo, y aun así no mueven ni un dedo.

Y no nos hagamos, porque muchos políticos se quedan calladitos cuando tocan estos temas. El problema, mis valedores, es que ya los valedores de a pie no confiamos ni en las promesas ni en las amenazas, porque cada vez que nos dicen que van a cambiar las cosas, nos llega otro recibo y otra tanda de enfermedades, como si fuera parte del combo.

Si la Delfina se dice dispuesta a dar la cara y a meterle presión a Agua de Puebla, esperemos que esta vez sí se arme la buena. Porque si alguien merece una sanción, es esta empresa que nos cobra como si el agua fuera de primera calidad, pero que nos da un líquido más turbio que intenciones de varios políticos.

Aquí estaremos, mis valedores, esperando a que el director de Agua de Puebla y los de SOAPAP vayan a explicar por qué nos ven la cara.

Que nos digan de frente por qué tienen tan poquita jefa de cobrar por algo que nomás no cumple ni con lo más básico.

A nada de enfrentar la realidad

Y pa’ no olvidarnos de la falsa psiquiatra, Marilyn Cote, pos resulta que Doña Justicia le caerá pa'l jueves si no logra demostrar que no es solo otra charlatana, sino una médica de verdad con su título y cédula profesional en regla.

Si no los presenta, hasta al tambo podría dar, según dijo la Secretaria de Salud del estado, Araceli Soria Córdoba.

La cosa está así: la Dpris y la Cofepris ya le pusieron candado al consultorio Neuropsychology: Clinic Marilyn Cote, después de verificar que no tenía ni aviso de funcionamiento, ni licencia sanitaria y ni madre.

Pero la Dpris salió con que ni enterados estaban de la existencia de este consultorio, como si la señora se hubiera materializado de la nada para dar consultas.

A ver si la “doctora” se presenta con algo más que puras promesas este jueves, porque lo que la espera no es cualquier cosa.